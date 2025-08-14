La mortalidad por partículas finas de incendios podría estar infraestimada en un 93%

Extinción del incendio declarado a partir de la vía del tren en Seixalbo, en un terreno en el que ardieron varias colmenas - ROSA VEIGA

La exposición a niveles altos aumenta el riesgo de muerte en los 7 días posteriores, según ISGlobal

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad asociada a las partículas finas procedentes de incendios forestales podría estar infraestimada en un 93%, según el último estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro respaldado por la Fundación La Caixa, informa la entidad en un comunicado este jueves.

El análisis señala que el humo procedente de los incendios forestales contiene contaminantes peligrosos para la salud, entre ellos este tipo de partículas finas (PM2.5), que se han relacionando con un aumento de la mortalidad y de la morbilidad.

El estudio proporciona pruebas sólidas de que las PM2.5 procedentes de incendios forestales suponen un mayor riesgo de mortalidad que las partículas de otro origen, según los resultados publicados en 'The Lancet Planetary Health'.

En concreto, la exposición a niveles altos de estas partículas aumenta el riesgo de muerte en los 7 días posteriores.

El estudio se basa en los datos del proyecto EARLY-ADAPT que incluye registros diarios de mortalidad en 654 regiones de 32 países europeos, una extensión que abarca una población de 541 millones de personas.

Durante el periodo de análisis, la exposición a corto plazo a estas partículas fue responsable de un promedio de 535 muertes anuales por todas las causas, incluyendo 31 por enfermedades respiratorias y 184 por causas cardiovasculares, aunque 'a priori' cabría esperar un promedio de 38 muertes por esta causa, por lo que se estima que la infravaloración es de un 93%.

"El cambio climático inducido por el ser humano está contribuyendo al aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, ya que crea condiciones favorables para su propagación y aumenta el número de días con riesgo de incendio muy alto o extremadamente alto", señala Anna Alari, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio.

HETEROGENEIDAD REGIONAL

El análisis también muestra una "heterogeneidad regional", siendo Bulgaria, Rumanía, Hungría y Serbia los países más afectados, mientras que en regiones de Portugal y España --zonas altamente expuestas-- se detectaron asociaciones negativas y poco precisas.

"Las posibles explicaciones podrían estar relacionadas con las estrategias de adaptación y gestión de incendios a nivel regional y nacional. Sin embargo, se requieren más estudios para identificar los factores que explican esta variabilidad entre regiones", añade la investigadora de ISGlobal y autora senior del estudio, Cathryn Tonne.