Mossos crea una unidad con protocolos para abordar las intervenciones en desahucios y ocupaciones

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han creado este año la Unidad Central de Intervención en Conflictos de Vivienda y han aprobado los primeros dos protocolos internos para abordar y "homogeneizar" las intervenciones policiales durante los desahucios y ocupaciones.

Lo ha dicho en la que ha sido la primera rueda de prensa del comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, y que ha realizado junto al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y a la portavoz de la policía catalana, Montserrat Escudé, donde ha explicado que estos nuevos protocolos quieren mantener la intervención de las unidades de orden público en situaciones de "última necesidad".

Sallent ha explicado que cuando los Mossos d'Esquadra actúen en un desahucio, primero actuarán los agentes del Área de Mediación del cuerpo, después las Unidades de Seguridad Ciudadana si es necesario y, "si lo piden judicialmente o haya situaciones de riesgo evidente", actuarán los agentes de orden público, como los de la Brigada Mòbil (Brimo) o el Área Regional de Recursos Operativos (Arro).

Ha detallado que los máximos responsables de estos dispositivos serán los jefes de las áreas básicas policiales, que tendrán que seguir unos criterios unificados para toda Catalunya y buscarán "mejorar la seguridad y los derechos de las personas y el cumplimiento de la ley".

73.700 DESAHUCIOS DESDE 2016

Elena ha detallado que desde el 2016 al 2022 se han producido 73.700 desahucios en Catalunya, y que Mossos han estado presentes en 15.000 de ellos --poco más del 20%-- y que solamente se han producido incidentes en 601 desahucios, lo que supone un 0,8% del total.

Ha asegurado que estos primeros protocolos regularán cómo tiene que ser la presencia del cuerpo en los desahucios, fijar pautas, estandarizar un procedimiento de trabajo para las ocupaciones y desahucios y redactar un documento que sea "realizable, factible y aplicable".

"Estos protocolos permiten mejorar los procedimientos. Hay una mirada social que tiene que situar a las personas vulnerables en el centro de nuestra actividad, hay mejoras muy cualitativas en los atestados, en la seguridad jurídica y en la coordinación de todos los actores para garantizar un procedimiento homogéneo", ha sostenido Elena.

Por su parte, Escudé ha asegurado que la creación de esta nueva unidad --formada por tres agentes y un caporal-- está dentro del Área Técnica de Proximidad, y asegurará trazabilidad de los datos, realizará un seguimiento y una base de datos para tener los datos a nivel global de las ocupaciones y desahucios en Catalunya, y acompañará a los ciudadanos a denunciar una ocupación y les explicará qué documentación llevar.

Al preguntársele a Sallent sobre si presuntamente obstaculizó algunas investigaciones de los Mossos d'Esquadra, ha expresado: "He venido a presentar los protocolos. Ellos son los protagonistas, yo no, y no voy a quedarme ni un minuto hablando de mí. Sobre uno mismo, el más absoluto silencio".