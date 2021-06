Los Mossos desalojan 12 pisos okupados en Lleida

LLEIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han empezado este jueves a las 7.00 horas a desalojar doce pisos okupados del número 18 de la calle Carrasco Formiguera de Lleida, en el barrio La Bordeta, propiedad de una entidad bancaria y cedidos a la Agència de l'Habitatge de Catalunya para alquiler social.

Diez furgones de los Mossos d'Esquadra, una ambulancia, una furgoneta y operarios de una empresa de puertas se han concentrado delante del edificio del que los agentes han desalojado en las primeras horas a cinco personas.

Una de las vecinas que pagan alquiler social ha contado en declaraciones a los medios que los vecinos llevan dos años quejándose de las molestias de los okupas.

"La situación era molesta, no sabías con quién te puedes encontrar, era gente extraña. Muchas veces llamaban a mi puerta, supongo que era para ver si vivíamos o no para ocupar el piso. Solían preguntar por alguien que no existía", ha contado.

La mujer, acompañada de su hija, ha añadido que muchas veces ponía la llave en la cerradura con miedo por si había okupas dentro.

El desahucio estaba previsto para el 2 de junio: ese día la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentró delante del edificio y no se ejecutó.

En los últimos días han abandonado el edificio algunos okupas y en algunos casos han contado con la mediación de los servicios sociales del Ayuntamiento.

El edificio tiene okupadas otra veintena de viviendas que la Agència de l'Habitatge alquiló hace tiempo y que realquilaron los titulares del contrato, a los que la Generalitat ahora no localiza.