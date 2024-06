Mossos d'Esquadra desplegará un dispositivo especial con 3.500 agentes en la noche de Sant Joan

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra desplegarán un dispositivo especial por toda Catalunya la noche de Sant Joan, sumando 2.025 efectivos a las patrullas habituales y llegando a un total de 3.500 policías durante la verbena.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha explicado las medidas que se aplicarán durante todo el fin de semana en Catalunya en el que coinciden la verbena de Sant Joan, un puente de tres días y el Gran Premio de F1.

El despliegue policial la noche del domingo 23 de junio irá enfocado a aumentar la seguridad viaria, prevenir los incendios y "la lucha contra la violencia sexual" en la que el conseller ha puesto especial énfasis.

A partir del viernes 21 de junio hasta el lunes 25 se realizarán un total de 1.106 controles en las carreras catalanas, concretamente, 315 controles de alcoholemia y drogas, 161 de seguridad pasiva, 203 de motocicletas, 190 de distracciones, 158 controles de velocidad y 79 de transportes.

Elena ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana a pesar del refuerzo de los dispositivos y he recordado que, a pesar de que la situación de sequía no es tan crítica, esto no implica que no haya riesgo: "Existe y toca prevenirlo".