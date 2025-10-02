Mossos detiene a 12 miembros de una red de narcotráfico europea mediante servicio de paquetería

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El valor total aproximado de las sustancias decomisadas es de cerca de los 250.000 euros

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 23 de septiembre a 9 hombres y 3 mujeres por su presunta relación con plantaciones indoor de marihuana y la distribución de esta sustancia junto con otras mediante servicios de paquetería por toda Europa.

La investigación empezó este abril a raíz de la identificación de una furgoneta con restos de marihuana en su interior, la cual condujo a los investigadores a un conjunto de personas y domicilios ubicados en la provincia de Barcelona y vinculados al cultivo de marihuana y al tráfico de drogas, informa el cuerpo en un comunicado.

El grupo estaba especializado en el envío de una gran variedad de droga, que conseguía por parte de terceras personas, y que enviaba mediante servicios de paquetería a distintos puntos de la Unión Europea, aprovechando la eliminación de aduanas dentro del espacio Schengen, de libre circulación europea.

Además, el grupo ocultaba la droga con un "elaborado" sistema que consistía en la utilización de escuadras de madera para evitar la deformación de las cajas, el envasado al vacío de la materia transportada y la confección de una base de espuma de poliuretano para ocultarla, evitando así la detección de la droga en un escáner.

ORGANIZACIÓN "PERFECTAMENTE ESTRUCTURADA"

La organización criminal estaba "perfectamente estructurada" con un líder destacado que se encargaba de ordenar con todo tipo de detalle las cantidades de droga que debían recogerse, los puntos de recogida y las direcciones concretas a las que debían enviarse, muchas de ellas ubicadas en Bélgica, Francia, Italia o Países Bajos.

Por debajo de esa persona se situaba el encargado de gestionar el dinero obtenido del negocio ilícito que, en parte, servía para pagar los alquileres de las viviendas y de los vehículos utilizados por el entramado.

En la parte más baja de la estructura constaban los "jardineros", encargados de cultivar las plantas, y personas que facilitaban sus datos personales para hacer constar en los diferentes alquileres de la organización, para evitar así, involucrar a los líderes.

6 ENTRADAS EN BARCELONA

Durante la investigación, los agentes detuvieron hasta 3 envíos con grandes cantidades de marihuana, hachís, cocaína y tusis y se realizaron 6 entradas y registros en domicilios de Barcelona, Badalona, Begues y Sant Vicenç de Montalt (Barcelona).

El cuerpo detuvo a 12 personas y localizaron 2.200 plantas en estado de floración, además de 10 kilos de cogollos de marihuana y 1 kilo de hachís, con un valor total aproximado en el mercado ilícito de cerca de los 250.000 euros.

Los 12 detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 25 de septiembre y a todos ellos se les atribuyen delitos contra la salud pública, de pertenencia a organización criminal y de defraudación de fluido eléctrico.