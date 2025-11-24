Mossos detiene a 3 ladrones 'in fraganti' en Reus y Albinyana (Tarragona) por 2 robos

TARRAGONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes y sabado en Reus y Albinyana (Tarragona) a 3 hombres de 34, 42 y 46 años como presuntos autores de 2 robos con fuerza en domicilios y a uno también le atribuyen un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, informa la policía en un comunicado este lunes.

El primero de los hechos tuvo lugar sobre las 12.00 horas en Reus, cuando los Mossos recibieron un aviso en el que se alertaba de que 2 hombres habían robado un bañera en un domicilio de la calle Riu de la Sènia tras saltar un muro.

Los agentes acudieron a una empresa de gestión de residuos donde localizaron y detuvieron a los 2 sospechosos, que habían vendido la bañera por 5 euros, y dejaron el objeto robado en depósito para tramitar su recuperación y retorno a su legítimo propietario.

El segundo hecho sucedió a las 4.40 horas del sábado en la calle Vinya, en Albinyana, cuando una patrulla interceptó a un hombre que llevaba un pasamontañas y que mostró una gran resistencia, aunque finalmente fue detenido y se le localizó la pata de cabra que había usado para abrir el domicilio en el que acababa de robar.

Los 2 primeros detenidos, que acumulan más de 30 antecedentes policiales por delitos patrimoniales, han quedado en libertad con la obligación de ir al juzgado cuando sean requeridos, mientras que el tercero pasó el domingo a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de El Vendrell (Tarragona).