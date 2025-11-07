Los Mossos detienen a 2 personas y desmantelan una plantación de marihuana en Cambrils (Tarragona)

TARRAGONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Reus (Tarragona) de Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Policía Local de Cambrils (Tarragona), han desmantelado una plantación de marihuana este jueves y han detenido a 2 hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico, informa el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

La investigación se inició a principios de octubre, tras tener conocimiento de una posible plantación de marihuana en el interior de un domicilio de la calle Cap de Tortosa de Cambrils y, durante las vigilancias efectuadas, se comprobó la entrada y salida de personas del inmueble, la manipulación de la instalación eléctrica y un consumo de luz desproporcionado.

La entrada y registro culminó con la detención de dos hombres de 23 y 46 años y la intervención de 297 plantas de marihuana, que vendidas al menudeo en el mercado ilícito tienen un valor de más de 26.000 euros.

Los técnicos especializados confirmaron que había una conexión fraudulenta a la red eléctrica y desconectaron la línea, mientras que los agentes desmantelaron el cultivo, retirando todos los elementos que formaban parte del sistema de producción.

Los detenidos pasarán en las próximas horas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Reus.