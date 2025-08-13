Mossos habilita un espacio en su web para devolver los 1.000 móviles robados recuperados en julio

Archivo - Teléfonos móviles recuperados tras ser robados durante la celebración del festival Sónar - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado en julio diversas organizaciones criminales dedicadas al robo de móviles y han recuperado más de 1.000 dispositivos, según han informado este miércoles en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Ahora, han habilitado un espacio en su página web para que los legítimos propietarios puedan comprobar si su terminal está entre los recuperados durante las operaciones policiales del pasado mes.

Para ello, tendrán que introducir el código IMEI del dispositivo y, en caso de tener una respuesta positiva, ponerse en contacto con la policía para verificar toda la información.