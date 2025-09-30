Mossos investiga una presunta agresión homófoba a 4 hombres en Igualada (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la denuncia de 4 hombres por una presunta agresión en Igualada (Barcelona) interpuesta este lunes en dependencias policiales, han confirmado fuentes del cuerpo a Europa Press.

Según ha avanzado 'Regió 7', la supuesta agresión se produjo el domingo sobre las 4.30 horas de la madrugada en el barrio del Rec de la ciudad barcelonesa cuando los 4 hombres recibieron insultos de carácter homófobo, además de puñetazos y patadas.

Aún no hay detenidos por el incidente y la policía catalana mantiene la investigación abierta.