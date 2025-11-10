Mossos prevé "varios detenidos" tras un operativo en 10 puntos de venta de drogas en Barcelona

Han participado unos 200 agentes tras una investigación que se inició en enero BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra prevén "varios detenidos" en el operativo policial que ha empezado este lunes cerca de las 12.00 horas en diversos puntos de los distritos del Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc de Barcelona, donde se han producido entradas y registros en 10 puntos de venta activos, así como en 3 domicilios y 2 locales.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios la subjefa de la comisaría de Mossos de Ciutat Vella, Patricia Duran, que ha subrayado la importancia de este operativo, que se ha podido realizar tras una investigación liderada por el Grupo Regional de Investigación de Salud Pública de Barcelona, que se inició en enero de este año.

Durán ha remarcado que esta investigación --que está bajo el secreto de las actuaciones-- se ha podido desarrollar gracias a la "colaboración ciudadana", que ha servido para poder conocer los movimientos de estos 'narcopisos' y las personas que consumen en ellos.

El operativo ha contado con más de 200 agentes del Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la Unidad Canina y de Drones, la Unidad 'Guilles' (Grupo regional de motos), así como la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC).

LUCHA CONTRA LAS DROGAS

Por su parte, el intendente jefe de la comisaría de Guàrdia Urbana (GUB) de Ciutat Vella, Carlos Alcaraz, ha puesto en valor que detrás de cada 'narcopiso' hay una afectación "muy grave" en la calle, la escalera y los comercios de alrededor, ya que, según él, cada consumidor necesita delinquir para conseguir su dosis, principalmente a través de pequeños hurtos.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha remarcado la "tarea fantástica" de los cuerpos de seguridad que han participado en el operativo, y ha afirmado que la lucha contra el tráfico de drogas es una constante que el gobierno municipal quiere combatir, pero con rigor, tal y como se ha hecho con el operativo de este lunes.

"El mensaje que enviamos a la ciudadanía es de confianza, para que tengan constancia del rigor y profesionalidad de nuestra policía. Y en definitiva, es un paso más en esta lucha que no finaliza nunca contra el gran problema de la droga, que está detrás de los hechos criminales que se producen en Barcelona", ha concluido.