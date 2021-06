Los Mossos prevén que la unidad contra delitos de odio funcione al 100% a finales de 2021

No hallan conexión entre las tres agresiones homófobas de este fin de semana en Barcelona

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra prevén que la nueva unidad del cuerpo para investigar delitos de odio arranque en forma "embrionaria" antes de este verano y esté funcionando al 100% a finales de 2021.

Lo ha explicado este martes el inspector David Sánchez en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press: será una unidad "altamente especializada", con entre 10 y 15 agentes que Mossos ahora está seleccionando.

La unidad investigará los casos más complejos y dará directrices al resto del cuerpo para que apliquen el mismo protocolo ante presuntos delitos de odio; los casos de racismo, LGTBIfobia y discriminación ideológica son los más denunciados, ha explicado el inspector.

Según los Mossos, los delitos de este tipo cometidos en las redes sociales, "con los números en la mano, cuantitativamente representan un espacio muy bajo de los delitos que se denuncian"; y en ocasiones, internet también da visibilidad a las víctimas y ayuda a sensibilizar a la sociedad, ha explicado Sánchez.

"CIFRA NEGRA"

El inspector ha lamentado que "la cifra negra de delitos de odio producidos y no denunciados es muy elevada" y ha defendido que una unidad eficiente y especializada, que resuelva con éxito los casos denunciados, puede infundir confianza a las víctimas para que acudan a la policía.

En el primer trimestre de este año, los Mossos recibieron 30 denuncias por presuntas agresiones homófobas, mientras que el Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) tiene contabilizadas más de 70.

Preguntado por si el contexto social y político puede espolear delitos de odio, ha asegurado "está claro que la polarización social que puede haber en un momento es un escenario propicio a que crezcan determinados delitos de odio y discriminación", y ha subrayado que Mossos trabaja con expertos para abordar este tipo de fenómenos y evitar que afloren en comportamientos radicales y violentos.

AGRESIONES HOMÓFOBAS EN BARCELONA

De las tres agresiones homófobas en Barcelona este fin de semana, dos ya han sido denunciadas formalmente --las de la playa del Somorrostro y en el Fort Pienc--, y los Mossos esperan que las víctimas de la tercera --ocurrida en Lesseps-- presenten la denuncia este martes.

Por ahora, la investigación no ha hallado ninguna conexión entre los tres casos y las agresiones se están investigando de forma separada: "Aunque no lo descartamos, porque los casos no están resueltos", ha añadido el inspector.