Los Mossos separan a manifestantes soberanistas y de Jusapol entre La Rambla y plaza Catalunya

Publicado 29/09/2018 13:48:08 CET

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra separan este sábado en Barcelona a los manifestantes de Jusapol y los independentistas en la confluencia de la plaza Catalunya y La Rambla.

También los Mossos han formado cordones policiales en otros accesos a la plaza Catalunya, adonde se acercan los convocados por la izquierda independentista para protestar por la manifestación de Jusapol.

Mientras tanto, pasadas las 13.30, los manifestantes de Jusapol leen discursos al final de su marcha en la plaza Catalunya: son proclamas a favor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Catalunya, y para reivindicar la equiparación salarial de los cuerpos policiales.

Desde los accesos a la plaza, los soberanistas les gritan 'Chusmapol', 'No, no, nazis no' y cantan el himno catalán, a lo que los activistas de Jusmapol replican 'Yo soy español'.