Una motorista muere en un choque frontal en la C-66 en Cornellà del Terri (Girona)

GIRONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una motorista ha muerto en un choque frontal en la C-66 en Cornellà del Terri (Girona) este jueves sobre las 20:55 horas, informa en un comunicado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Por causas que todavía se están investigando y según las primeras informaciones, una furgoneta y un ciclomotor habrían colisionado frontalmente y, posteriormente, otros 2 vehículos habrían chocado también a causa del accidente, produciendo a consecuencia del impacto el fallecimiento de la conductora del ciclomotor.

A raíz del siniestro, se han activado varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, 1 dotación de los Bombers de la Generalitat y 2 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En cuanto a la afectación vial, la carretera se ha cortado en ambos sentidos de la marcha.

Con esta víctima son 114 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.