Muere atropellado por un camión en la AP-7 en Aiguaviva (Girona)

Imagen de archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra.
Imagen de archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 15 agosto 2026 11:20
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GIRONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un peatón murió este viernes atropellado por un camión en el punto kilométrico 70,5 de la autopista AP-7, en Aiguaviva (Girona), ha informado el Servei Català de Trànsit en un comunicado este sábado.

El aviso se recibió a las 21.33 horas de que, "por causas que aún se están investigando", un camión había atropellado al pasajero delantero de un turismo que se encontraba parado en la vía y que había bajado del vehículo.

El hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital Josep Trueta de Girona, donde posteriormente, esta madrugada, ha fallecido; y la conductora del turismo fue trasladada al mismo centro en estado leve.

A raíz del accidente, se activaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y siete unidades y el servicio de atención psicológica del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima, son 84 las personas que han muerto este año en las carreteras catalanas, según datos provisionales.

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