Muere un bañista francés ahogado en una playa de Roses (Girona)

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GIRONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un bañista de 78 años y nacionalidad francesa ha muerto este jueves por la tarde mientras se bañaba en la playa de la Punta de Roses (Girona), que contaba con servicio de vigilancia y bandera verde, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

El 112 ha recibido el aviso a las 16,57 horas y hasta el lugar se han movilizado 3 ambulancias y un helicóptero del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), además de efectivos de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local.

Las maniobras de reanimación no han tenido éxito y las autoridades han certificado la muerte de la víctima en la misma playa, lo que eleva a 27 los fallecimientos en las playas catalanas desde el 15 de junio, cuando comenzó oficialmente la campaña de baño.