Muere un conductor en una salida de vía en la T-240 en La Bisbal del Penedès (Tarragona)

TARRAGONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha muerto este viernes por la mañana en una salida de vía en la T-240 en La Bisbal del Penedès (Tarragona), concretamente en el punto kilométrico 1,4, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 08.22 horas y el conductor -que era el único ocupante del vehículo- ha muerto tras volcar en el lateral de la carretera.

Se han activado cinco patrullas de los mossos, tres dotaciones de Bombers y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y la T-240 sigue cortada en ambos sentidos.