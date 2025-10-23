Muere una de las dos personas atrapadas en la cala Roca Plana de Tarragona

TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una de las dos personas atrapadas esta tarde en la cala Roca Plana de Tarragona ha muerto ahogada esta tarde cerca de las 17.55 horas por el fuerte oleaje, informan fuentes policiales a Europa Press.

El operativo de rescate se ha iniciado después de que los Mossos d'Esquadra recibieran el aviso a las 15.20 horas, y al lugar también han acudido Bombers de la Generalitat y efectivos de Salvamento Marítimo.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Joan XXIII y los mossos están tratando de identificar a la persona fallecida.