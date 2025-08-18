Muere el exdirector del MNAC Eduard Carbonell

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exdirector del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) entre 1994 y 2005, Eduard Carbonell, ha fallecido este lunes, según informa el museo en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El MNAC y el patronato lo han recordado como un "referente imprescindible" de la cultura y la historia del arte en Catalunya, experto en románico y una figura clave en la consolidación y desarrollo del museo.

El centro, así como su director, Pepe Serra, han trasladado su "pésame y afecto más sincero" a su familia y amigos.