Muere un hombre de 35 años en Canovelles (Barcelona) tras volcar el tractor con el que trabajaba

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha muerto este jueves tras volcar el tractor que conducía mientras trabajaba en una finca agrícola de Canovelles (Barcelona), informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

La policía recibió un aviso a las 08.45 horas de este jueves en el que se informaba de que una persona había sufrido un accidente laboral y hasta el lugar se trasladaron patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación de la comisaría de Granollers (Barcelona), así como efectivos de Bombers de la Generalitat y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Granollers y de la Conselleria de Empresa de la Generalitat, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.