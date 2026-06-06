Muere un hombre en un accidente laboral en una empresa de Roquetes (Tarragona)

TARRAGONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha muerto en un accidente laboral en una empresa de Roquetes (Tarragona) mientras llevaba a cabo tareas de reparación de un elevador mecánico hidráulico cuando, por causas que se están investigando, ha quedado atrapado bajo una estructura metálica de grandes dimensiones, lo que le ha provocado heridas graves.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 7.40 horas de este sábado y al lugar de los hechos se han desplazado 4 patrullas y dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El trabajador ha sido trasladado al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona), donde los servicios médicos no han podido salvarle la vida, y los Mossos ya han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.