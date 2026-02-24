Muere un hombre aplastado por un tractor en Tortosa (Tarragona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años ha muerto este martes aplastado por un tractor en un terreno rural de Tortosa (Tarragona), según ha confirmado Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Diari de Tarragona', la policía catalana ha recibido un aviso a las 10.03 horas para dirigirse al terreno, donde el hombre habría sufrido un accidente mientras hacía trabajos de mantenimiento.

Una rueda del tractor ha caído por el bancal y, como consecuencia, el tractor se ha precipitado por dicho bancal, de 3 metros de profundidad, y ha impactado sobre la persona, que ha muerto.