Muere el integrante de Locomía Manuel Arjona

El grupo Locomía (Manuel Arjona es el primero por la derecha). - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El integrante de la formación original del grupo de dance Locomía Manuel Arjona ha muerto, según ha podido saber Europa Press, y el velatorio será en el tanatorio de Viladecans (Barcelona).

El cantante ha fallecido este miércoles de forma repentina a los 58 años en su domicilio, según han publicado 'El Español' y 'El País'.

Arjona formó parte de la formación original de Locomía, que gozó de una gran popularidad a finales de los 80 y principios de los 90 tanto en España como en Latinoamérica.

En una publicación en sus redes sociales, Locomía ha asegurado: "Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre".

La banda ha asegurado que se queda con su pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos: "Vuela alto, querido compañero, tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia".