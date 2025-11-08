Muere Josep Antoni Rom, rector de la Universitat Ramon Llull

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Antoni Rom Rodríguez, ha fallecido la madrugada de este sábado, ha informado la universidad en un comunicado.

Rom, nacido en Barcelona en 1963, era licenciado en Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona y doctor en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Ramon Llull, donde fue cofundador de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL, vicedecano de Tecnologías y Equipamientos, director del Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, vicerrector de investigación e innovación y finalmente rector a partir de octubre de 2022.

Además, publicó libros y artículos científicos sobre temas de publicidad, marketing, creatividad y diseño, fue miembro de varios comités científicos de revistas y congresos y fue el investigador principal del Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad en Publicidad y Relaciones Públicas (GRECPRP).