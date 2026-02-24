Muere un motorista de 17 años tras chocar con una farola en Camós (Girona)

Una ambulancia del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 17 años ha muerto este martes por la tarde en un accidente en Camós (Girona), después de salirse de la carretera de este municipio y chocar contra una farola con su ciclomotor, informan los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

El aviso del accidente ha sido a las 16.07 y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado su helicóptero medicalizado, pero los médicos no han podido salvarle la vida.

Por su parte, la policía catalana ha acudido al punto kilométrico 32 con 4 patrullas.