Muere un motorista en una salida de vía en la carretera de La Ràpita (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto en la madrugada de este sábado tras una salida de vía en el punto kilométrico 1 de la carretera de La Ràpita al Poblenou del Delta en la Ràpita (Tarragona), ha informado el Servei Català de Trànsit en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 2.19 horas tras la salida de vía por causas que se están investigando, y se activaron dos patrullas de Mossos y tres unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima son 53 las personas que han muerto este año en carreteras catalanas, 22 de las cuales motoristas.