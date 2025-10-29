Muere Ramon Mascort, presidente y fundador de la Fundació Mascort

GIRONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente y creador en 2007 de la Fundació Mascort, Ramon Mascort Amigó, ha fallecido en Torroella de Montgrí (Girona), también sede de la entidad, informa este miércoles en un comunicado.

Nacido en Barcelona en 1930, fue abogado, empresario y coleccionista y dedicó gran parte de su vida a la preservación y difusión del patrimonio cultural.

La entidad ha destacado que su legado "perdurará a través de la Fundació Mascort, que continuará trabajando fiel a su espíritu y a los valores que él inspiró", y la sede estará cerrada hasta el domingo 2 de noviembre.