Muere un trabajador de mantenimiento de caminos en Ulldecona (Tarragona) tras caer por un desnivel

Archivo - Unas ambulancias en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de mantenimiento de caminos ha muerto en Ulldecona (Tarragona) tras caer por un desnivel con el volquete que conducía sobre las 10.25 horas de este lunes.

Por causas que se investigan, mientras se estaban llevando a cabo trabajos de mantenimiento de unos caminos, un hombre resultó herido de gravedad al caer por un desnivel con el volquete que conducía, han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Al lugar de los hechos se han trasladado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Amposta (Tarragona), cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat, además de efectivos de la Policía Local del municipio y del Sistema d'Emergències Mèdiques, incluido un helicóptero.

Los servicios médicos no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima, de 61 años.

Los Mossos d'Esquadra han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del departamento de Empresa y trabajo, de acuerdo con los procedimientos establecidos.