Una muestra de la Fundación Dalí en Milán profundizará en la relación entre el pintor y la moda

Figura. Maniquí de Barcelona 1926. Óleo sobre tela 198 x 148 cm - FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gala - Salvador Dalí ofrecerá del 24 de septiembre al 31 de enero la exposición 'Dalí y la Moda' en el Palazzo Reale de Milán (Italia) en la que profundizará en la relación entre Dalí y la moda a través de más de 200 piezas.

En un comunicado este miércoles, la fundación explica que la muestra explorará la influencia que el artista ejerció en el mundo de la moda y el papel decisivo que ésta tuvo en la construcción de su universo creativo.

Se trata de un proyecto expositivo de alcance internacional que se inaugura coincidiendo con la Semana de la Moda de Milán 2026 y que reúne obras maestras, vestidos, fotografías, joyas, grabaciones audiovisuales y documentos.

Estos materiales proceden de la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres (Girona), el Dalí Museum de San Petersburgo (Florida) y el Museo Reina Sofía de Madrid, y a este conjunto hay que añadir los archivos históricos de las 'maisons' Schiaparelli, Chanel, Dior y Rabanne.

La exposición surge de la colaboración de la Fundación Gala - Salvador Dalí, bajo la dirección científica de la directora de los Museos Dalí, Montse Aguer, con el comisariado de la subdirectora de Investigación y Proyectos, Laura Bartolomé, y de la historiadora de la moda, profesora de la University of the Arts London y comisaria de exposiciones de moda Judith Clark, con la contribución de las conservadoras senior de la Fundación Dalí Lucia Moni y Bea Crespo.

Ofrecerá una nueva lectura de las relaciones entre el surrealismo y la cultura material, y también profundiza en la implicación de Dalí con el sistema de la moda y en su "extraordinaria capacidad" para intuir y aprovechar los aparadores hasta las campañas publicitarias, pasando por las páginas y las portadas de 'Vogue'.