Una mujer de 74 años muere ahogada en una playa de Calafell (Tarragona)

Mapa del lugar y estado del mar
Mapa del lugar y estado del mar - PROTECCIÓ CIVIL
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 23 julio 2026 15:36
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TARRAGONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 74 años ha muerto ahogada este jueves por el mediodía mientras se bañaba en la playa del Estany-Mas Mel de Calafell (Tarragona), informa Protecció Civil en un comunicado.

El aviso al 112 se ha recibido a las 11.50 horas, en el que se alertaba de una bañista a la que habían sacado del agua inconsciente y la estaban intentando reanimar en la arena; y Protecció Civil añade que en el momento del incidente había servicio de vigilancia y bandera verde en esa playa.

Hasta el lugar se han desplazado 3 ambulancias y un helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como 2 patrullas de los Mossos d'Esquadra; y con esta, ya son 13 las personas muertas en playas catalanas desde el inicio de la campaña de baño el 15 de junio.

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