Una mujer en estado crítico tras incendiarse su piso en Santa Margarida de Montbui (Barcelona)

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha quedado en estado crítico tras incendiarse su piso en Santa Margarida de Montbui (Barcelona) este martes sobre las 19.08 horas, ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro apunte en 'X', los Bombers de la Generalitat han explicado que ha ardido una habitación en el primer piso de un bloque de 5 plantas situado en la calle Lourdes de la localidad.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y los Bombers se han desplazado hasta el lugar de los hechos con 4 dotaciones.