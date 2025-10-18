Los municipios afectados por las lluvias en el Ebro quedarán exentos de pagar el cánon de abocador

Vecinos de La Ràpita (Tarragona) limpian el barro de una de las calles afectadas por el temporal - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los municipios afectados por las lluvias e inundaciones en Terres de l'Ebre (Tarragona) quedarán exentos de pagar el cánon de abocador, tras una exención tramitada por la Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Así, se evitará que estos ayuntamientos tengan que abonar 70 euros por tonelada destinada a los depósitos controlados si son residuos consencuencia de las inundaciones, informa la Generalitat en un comunicado este sábado.

Este cánon se aplicará a los residuos destinados a abocador para los municipios de las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona), afectados por las inundaciones de la pasada semana.