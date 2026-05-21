El Museo de Badalona (Barcelona) acoge una exposición sobre los primeros pasos hacia la democracia

Mesa electoral durante el referéndum del proyecto de ley de Reforma Política - GENÍS VERA - MUSEU DE BADALONA

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Badalona (Barcelona) acoge desde este jueves y hasta el 26 de septiembre la exposición 'Els primers passos cap a la democràcia (1976-1978), incorporándose a la lista de 24 municipios de la provincia que participan en esta muestra colectiva de la Xarxa de Museus Locals de la Diputación de Barcelona.

La exposición está dedicada a la transición democrática entre los años 1976 y 1978, un momento de "gran actividad social y política que sirve de ejemplo de los primeros pasos hacia la recuperación de la democracia en las ciudades catalanas", indica la corporación en un comunicado este jueves.

Ha añadido que Badalona, por sus circunstancias socioeconómicas y demográficas, es un buen ejemplo para explicar el dinamismo propio de este momento "trascendental" de la historia reciente.