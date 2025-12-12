El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Girona) reabre con más de 1.600 piezas

Una de las salas del museo - MUSEU ARQUEOLÒGIC COMARCAL DE BANYOLES

GIRONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Girona) ha reabierto con un discurso "renovado", un recorrido accesible y más de 1.600 piezas expuestas, algunas por primera vez, que explican la relación en el ser humano y el territorio del Pla de l'Estany.

Ha abierto después de casi 16 años y una reforma integral --el coste total de 2009 a 2025 ha sido de 4,7 millones de euros--, y el resultado ha sido un espacio que quiere "situar a Banyoles como referente cultural y punto central para entender la evolución humana en Catalunya", informa en un comunicado este viernes.

El proyecto parte de la idea de explicar cómo el ser humano se ha adaptado, transformado y convivido con el entorno natural del Pla de l'Estany, que "actúa como hilo conductor en toda la narración".

Se exhibirán elementos "de valor científico y simbólico" como un cráneo de felino de dientes de sable de hace un millón de años, el cráneo de Homo sapiens más antiguo de Catalunya, la mandíbula de Banyoles, el arco neolítico más antiguo de Europa, piezas ibéricas con grafitos, un zapato de cuero del siglo V o una teja romana con una inscripción medieval de un monje.

La nueva exposición se despliega dentro de edificios históricos como la Pia Almoina, Can Paulí y Can Fornells, y cuenta también con dos reproducciones hiperralistas de una mujer Neandertal y una Sapiens y se podrá ver "por primera vez" restos de un rinoceronte etrusco de los yacimientos de Incarcal.

A través de cinco grandes bloques cronológicos --de la paleontología a la edad media-- y temas transversales como el clima, la vida cotidiana, las creencias, la economía o el poblamiento, el museo propone un recorrido inclusivo y accesible que "permite dialogar con el pasado para entender mejor el presente".