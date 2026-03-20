El Museu Dalí (Girona) contextualiza 11 obras de su colección que exploran las ilusiones ópticas

Archivo - Vista de la entrada al museo, en la Plaza Gala - Salvador Dalí - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona) recupera 11 obras de su colección permanente que exploran las ilusiones ópticas y las presenta contextualizadas en la década de los 70, un periodo en el que el artista trabaja intensamente en la creación del futuro museo.

Se trata de una etapa marcada por la investigación y la experimentación en torno a distintos recursos ópticos, con el objetivo de explorar nuevas maneras de entender y representar la realidad, informa este viernes la Fundació Gala-Salvador Dalí en un comunicado.

Las piezas que reflejan esta inquietud científica y creativa incluyen 8 pinturas --dos de ellas estereoscópicas--, un dibujo, una anamorfosis, la grabación de un holograma, además de 6 fotografías.

A partir del 24 de marzo y durante un mínimo de dos años, podrán verse en la Sala de las Logias, el espacio donde hasta ahora se había expuesto 'La Madona de Portlligat'.

La obra de Dalí se caracteriza, ya desde los años 20, por la presencia de imágenes enigmáticas que alteran la percepción de la realidad y despiertan significados ocultos al espectador, y la década de los 70 resulta prolífica en experimentos con ilusiones ópticas.