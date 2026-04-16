El Museu Picasso de Barcelona explora "la imagen como enigma" en una muestra de Valérie Belin

La obra 'Still Life With Mirror' de Belin - VALÉRIE BELIN

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museu Picasso de Barcelona acoge, desde este viernes hasta el 6 de septiembre, una exposición dedicada a la fotógrafa Valérie Belin, con una selección de 35 obras en las que explora "la imagen como enigma".

La muestra, como lleva haciendo el museo desde hace más de una década, invita a la artista a dialogar con su colección y a establecer "nuevos puentes" entre el legado de Picasso y la creación actual, informa el museo en un comunicado de este jueves.

Belin, como Picasso, toma la apariencia y la presencia femenina como "uno de los motores de reflexión" para su creación artística, a la vez que el 'collage' --también muy picassiano-- aparece en sus obras para incluir conceptos abstractos en las fotografías.

Desde finales de los 90, la artista ha desarrollado un corpus centrado en la identidad, la representación y el género, situando la fotografía "en un terreno ambiguo donde la imagen deja de ser un reflejo para convertirse en construcción".

Sus obras revelan como "la percepción y el 'yo' se configuran a través de estereotipos y códigos visuales, un espacio donde los límites entre realidad y ficción se diluyen", en palabras de la propia artista.

La exposición recorre algunas de las series "clave" de Belin, como 'Venise II', 'Black-Eyed Susan' y 'Cover Girls', entre otros, centradas en la construcción de la belleza y la identidad en la cultura visual actual.