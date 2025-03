La música en vivo en España bate su récord de facturación con 725 millones en 2024, según la APM

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La música en vivo en España ha vuelto a batir su récord de facturación en venta de entradas por tercer año consecutivo con 725 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 25,32% respecto al año anterior cuando fueron 578 millones, según el 'Anuario de la Música en Vivo 2025' presentado este miércoles por la Asociación de Promotores Musicales (APM) en Barcelona.

El 'top 3' por comunidades en facturación de venta de entradas está liderado en 2024 por Madrid --el año anterior lo fue Catalunya--, con 185.370.550 euros y un 25,55% del total de entradas, seguida de Catalunya, con 138.577.703 euros y un 19,11% de la facturación total, y Andalucía, con 116.157.215 euros y un 16,01% del total de entradas vendidas.

Por provincias, Madrid ocupa la primera posición con 185.370.550 euros, seguida de Barcelona, con 113.488.811 euros y Sevilla, con 35.399.042 euros.

En las giras nacionales durante 2024, el ranking está encabezado por Melendi con '20 años sin noticias' (Riff Producciones), con 501.197 entradas vendidas; Estopa (Heredia/varios promotores) con su gira del 25 aniversario, con 376.805 entradas vendidas y 'sold out' en todos sus conciertos, y Robe (The Project/Get In, Riff, The Music Republic, Dromedario Records), con 280.901 entradas vendidas en su gira 'Ni santos ni inocentes'.

En cuanto a las giras internacionales, Bruce Springsteen (Doctor Music) alcanzó la cifra de 275.885 entradas vendidas entre sus conciertos en Madrid y Barcelona; Karol G (Live Nation) logró 219.943 con sus cuatro 'sold out' en Estadio Santiago Bernabéu, y Luis Miguel (Iglesias Entertainment), quien vendió 203.114 entradas en sus 12 conciertos en España.

Respecto a los macrofestivales, Arenal Sound de Burriana (Castelló) tuvo 300.000 asistentes, seguidos del Primavera Sound de Barcelona, con 268.000, y Viña Rock de Villarrobledo (Albacete), con 240.000 espectadores.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)