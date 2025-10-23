MútuaTerrassa, Roca y UIC Barcelona proyectan como reducir infecciones en salas de hospitalización

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa y Roca han acordado diseñar lavabos y desagües que controlen y reduzcan las bacterias resistentes a antibióticos en salas de hospitalización, disminuyendo el riesgo de infecciones.

El convenio de colaboración se ha firmado en el Campus Barcelona con el rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz; el presidente de MútuaTerrassa, Antoni Abad; el responsable de Innovación Corporativa de Roca, Jorge Corral, y el director de Relaciones Institucionales de el empresa, Pau Abelló, informan en un comunicado conjunto.

Tener lavabos específicos para salas hospitalarias que reduzcan la presencia y dispersión de bacterias permitiría "modificar y actualizar las guías clínicas para el control de infecciones", explican los impulsores del proyecto de investigación.

El proyecto se enmarca en la Convocatoria de Proyectos de I+D+I en Salud 2023 (del Instituto de Salud Carlos III), lo encabezará la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y jefa de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), Esther Calbo, y participarán equipos de Innovación y Desarrollo de Producto de Grupo Roca y el catedrático de UIC Barcelona School of Architecture, Víctor Echarri.

Las tres partes han destacado su compromiso con la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento, y su voluntad de unir sus conocimientos para "desarrollar soluciones innovadoras".