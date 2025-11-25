MWCapital Barcelona presenta a siete spin-offs deep tech catalanas en MWC Doha (Catar)

Estand de MWCapital Barcelona en el MWC Doha (Catar). - MWCAPITAL

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona ha presentado a siete spin-offs deep tech catalanas en la primera edición del Mobile World Congress (MWC) Doha (Catar), informa en un comunicado este martes.

Las empresas nacieron con el programa de transferencia tecnológica de MWCapital, The Collider, y han presentado soluciones innovadoras en salud, energía y digitalización.

El ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula, ha explicado que la voluntad es "mostrar al mundo un ámbito decisivo para el desarrollo de tecnologías clave con base científica: la transferencia tecnológica".

Las spin-offs tienen visibilidad en la exposición 4YFN, participarán en sesiones de networking con inversores internacionales y presentarán sus proyectos en el Pitching Stage del certamen.

El evento reunirá a más de 60 startups, inversores de primer nivel e instituciones globales, con un programa que incluye conferencias, encuentros estratégicos y visitas a hubs de innovación.