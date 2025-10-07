Nace Barcelona Restauració para reforzar la restauración de proximidad de la ciudad

Nace Barcelona Restauració, una entidad en apoyo a la restauración de proximidad. - EUROPA PRESS

El presidente Salva Vendrell afirma que no pretende "competir" con ninguna organización

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Molino de Barcelona ha acogido la presentación de Barcelona Restauració, la nueva asociación de restauradores de la ciudad que nace para reforzar el sector en sus locales de proximidad y que cuenta con 700 establecimientos asociados a través de 24 ejes comerciales de la Fundació Barcelona Comerç, entidad impulsora del nuevo proyecto.

El acto en el teatro barcelonés de este martes lo ha dirigido el presidente de la nueva entidad, Salva Vendrell, junto al presidente de Barcelona Comerç, Pròsper Puig; y ha contado con la presencia del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle; la comisionada Nadia Quevedo, representantes de la Cambra de Comerç; concejales de los grupos municipales; restauradores de la ciudad y la expresidenta del Parlament Laura Borràs.

Vendrell ha destacado que la asociación quiere responder a las necesidades de los barrios y del sector: "La restauración necesitaba una voz propia y un espacio específico, que es lo que pedían los restauradores de los ejes comerciales desde hace mucho, para tratar las particularidades de nuestra realidad".

Ha añadido que también quieren dotar de recursos y herramientas a los restauradores locales y darles visibilidad "real" para hacer llegar su realidad a quienes toman las decisiones, además de ofrecer acompañamiento técnico y jurídico para dar respuesta a los retos cotidianos de los pequeños empresarios.

"Somos una entidad con clara vocación de servicio, no venimos a competir ni a solaparse con ninguna otra organización. Se trata de sumar y crecer juntos", ha subrayado.

Por su parte, Puig ha remarcado los objetivos de la nueva entidad: "Presta servicio y contribuye a generar identidad y dinamismo en el territorio y reforzará una restauración de calidad en los bajos de nuestras casas".

RESTAURADORES

La presentación de Barcelona Restauració también ha contado con la intervención de dos restauradoras locales de la ciudad y que forman parte de la junta: por un lado, la directora del restaurante Dorotea, Montserrat Caixal; y por otra la propietaria de Can Pinga, Clara Andreu.

Caixal ha incidido en su tradición familiar en el barrio de Horta y en la importancia de mantenerse en el territorio, alejado del centro, para aportar su "granito de arena" al barrio.

Por su parte, Andreu ha celebrado el nacimiento de la asociación para conseguir unir y provocar menos competencia entre los restauradores de proximidad.

Finalmente, el chef del restaurante Compartir Barcelona y fundador del Disfrutar, Nil Dulcet, ha cerrado el acto reivindicando el producto local y la apuesta por el territorio.