Nao Albet y Marcel Borràs exploran el mito del héroe en la ópera 'Els Estunmen' en el Teatre Lliure - MARTA MAS GIRONES/TEATRE LLIURE

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los directores y actores Nao Albet y Marcel Borràs se estrenan en la ópera con 'Els Estunmen', una pieza que explora el mito del héroe y reflexiona sobre el amor y la violencia a través de la figura de los especialistas de cine ('stunts') y que se podrá ver en el Teatre Lliure de Barcelona desde el 15 de abril al 3 de mayo.

En rueda de prensa, Albet ha asegurado que les gusta "lanzarse a aquello desconocido" para ellos y que les hace especial ilusión que se pueda ver en el Lliure de Barcelona, en una coproducción de este teatro, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Teatros del Canal y el Teatro Real de Madrid.

La obra se adentra en el relato histórico de la figura del héroe para reflexionar cómo se ha explicado desde la antigüedad hasta la actualidad y como el capitalismo ha absorbido estos ideales para construir la idea del empresario perfecto, ha explicado Borràs.

En la pieza conviven dos colectivos, los cantantes líricos y los especialistas, que según Borràs, "se complementan muy bien" con la historia que quieren explicar a través de la historia de una madre que sufre una tragedia familiar.

Pese a ser una ópera "en toda regla", los directores no han querido renunciar a la dramaturgia teatral e incorporan la figura de la actriz Núria Lloansi, que apela al vínculo más íntimo con el espectador.

Albet y Borràs también suben a escena representando a los poetas de la propia tragedia --en la rueda de prensa iban ataviados como los poetas clásicos de la Antigüedad--, en una suerte de 'alter ego' en el que hacen un viaje de aprendizaje similar al del proceso de creación de la obra.

TEMAS UNIVERSALES

Nao Albet ha señalado que la obra reflexiona sobre temas universales que "resuenan" en la actualidad como pueden ser la violencia, el amor o la muerte, sobre las que plantean preguntas pero que en algún momento también expresan su parecer.

El repato está formado por Óscar Dorta, Marc Padró, Óscar Pérez, Carlos Robles, Cadmi Albet y Mael Borràs-Clotet y como cantantes Sandra Ferrández, Marifé Nogales, Gabriel Díaz, Esteve Madrid, José Ansaldi y Josep Ferrer, con la Formació Orquestral del Liceu en directo y los efectos especiales de In Extremis.

Tras su paso por el Teatre Lliure de Barcelona, 'Els Estunmen' se podrá ver del 2 al 14 de junio en los Teatros del Canal de Madrid.

El director del Lliure, Julio Manrique, se ha mostrado muy contento con este proyecto "muy extremo" de ópera contemporánea, y el director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha celebrado encontrar en el Lliure un aliado al estilo del Teatro Real con los Teatros del Canal.