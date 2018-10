La Nau Ivanow abre temporada con una historia sobre la decepción y la rabia contenida

'MY WAY'

La Nau Ivanow de Bacelona abrirá este martes su temporada 2011-2012 con 'My way', un espectáculo escrito por Jordi Faura y dirigido por Albert Coll, cuyos protagonistas son "perdedores radicales y ganadores legendarios" que deben dejar de lado su pasado y entrar en la edad adulta.

Según han informado los responsables de la obra en un comunicado, 'My way' habla de llegar a la edad adulta y constatar que las expectativas no se han cumplido y que los sueños de adolescente se han quedado en el fondo del cajón.

Los actores Francesc Ferrar, Albert Prat y David Verdaguer interpretan a tres amigos que, a causa de sus fracasos, acumulan y contienen su ira hasta que un día todo explota y dejan salir su "rabia asesina".

En el fondo, 'My way' reflexiona sobre las masacres --como el caso del Instituto Columbine en 1999 y la reciente matanza de Noruega-- que regularmente aparecen en los medios de comunicación, en los que ciudadanos aparentemente normales deciden acabar con la vida de sus conciudadanos de forma masiva.

La fábrica de creación Nau Ivanow inicia el curso con esta propuesta, que indaga en la sociología de la civilización occidental de la mano de personajes como Hugh Hafner, Ronald Reagan, Pamela Anderson y Frank Sinatra, y que podrá verse hasta el 4 de septiembre.