Navarro (CZFB) visita el nuevo centro de la Fundación AVAN en Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha visitado el nuevo centro de la Fundación AVAN en Terrassa (Barcelona), que "triplica la capacidad de atención neurológica en la ciudad" y que ha sido impulsado con el apoyo del CZFB, informa el ente en un comunicado este lunes.

Con las nuevas instalaciones, AVAN "podrá recibir a más personas, ofrecer tratamientos más continuados y crear nuevos grupos" de neurorrehabilitación, dando respuesta a la creciente demanda de terapias de párkinson, estimulación cognitiva o esclerosis múltiple.

Además, cuenta con un espacio adaptado a las necesidades de los niños y sus familias, que ofrece atención terapéutica integral a niños y adolescentes con afectaciones neurológicas, y que podrá atender a 60 pacientes al año.

Navarro ha dicho que están "profundamente orgullosos de haber contribuido a la creación del nuevo espacio Petit AVAN" y que con proyectos de este tipo reafirman su compromiso con iniciativas que generan impacto social y que ayudan a construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria, en sus palabras.

La presidenta de AVAN, Cristina Urriza, ha señalado que el centro "demuestra la necesidad de seguir apostando por la colaboración público-privada como palanca de sostenibilidad social".