Nela Riehl (Verdes/ALE) dice que el PE quiere que la diversidad cultural "esté asegurada"

"La cultura no es un negocio, es un valor intrínseco", dice

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, Nela Riehl, ha asegurado que la institución quiere garantizar que la diversidad cultural "esté asegurada" como uno de los grandes retos en las políticas culturales.

En declaraciones a los medios en Barcelona, junto a la vicepresidenta de esta comisión, Diana Riba (ERC), ha afirmado que es necesaria la diversidad cultural y lingüística en toda Europa.

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo programa 'AgoraEU' para cultura, medios de comunicación y sociedad civil, con el horizonte en el presupuesto de la Unión Europea 2028-2034, también conocido como MFF.

Riehl ha dicho que en el próximo MMF prevé el doble de presupuesto para cultura --8.600 millones de euros--, pero que hay marcadores que pueden dificultar a los actores pequeños culturales acceder a financiación, lo que puede hacer decrecer la diversidad cultural.

La presidenta de la comisión de Cultura del PE ha explicado que quiere que cada pequeño actor del sector cultural pueda "hacer una vida a través del arte".

Ha dicho que como Parlamento Europeo no quieren seguir el camino emprendido por Estados Unidos que, según ella, ve la cultura como un valor en si mismo: "Es más un negocio y no queremos ir allí. Para nosotros la cultura no es un negocio, es un valor intrínseco".

TASAS AL CINE

Preguntada por la reacción europea si Estados Unidos impone tasas al cine mundial, Riehl ha avisado de que penalizaría a los actores norteamericanos en primer lugar porque en Europa tienen una gran audiencia, pero que si se establecen tarifas la UE tendría que reflexionar y "golpear de vuelta".

Ha añadido que quieren construir una buena amistad con Estados Unidos, pero también proteger el sector creativo y cultural europeo.

Preguntada por el impacto que puede tener en el paisaje cultural si la extrema derecha logra más poder, ha dicho que será menos diverso porque en su agenda ellos dictan "qué es cultura y qué no".

Desde la Comisión de Cultura y los Verdes/ALE, ha explicado, luchan para que haya libertad en el trabajo artístico, libertad de expresión, y que si siguen aumentando poder decidirán quién tiene financiación y qué es cultura: "Hemos estado ahí antes y no queremos ir de nuevo", ha añadido.

Ha añadido que existen programas como Creative Europa o el futuro AgoraEU que quieren asegurar, que "muchas y muchas iniciativas tienen acceso" a financiación y que las condiciones de trabajo son buenas, sin juzgar la cultura.