La nieve se mantendrá este lunes por la tarde en el prelitoral y litoral central de Catalunya

BARCELONA, 5 Ene.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que las nevadas se vayan restringiendo durante este lunes por la tarde en el área del prelitoral y litoral central de Catalunya, donde la cota se situará entre los 300 y 400 metros de forma generalizada, pero que localmente puede llegar a la misma línea de la costa.

Así lo ha explicado ante los medios el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà, que ha indicado que hasta las 12 horas se han producido nevadas de 3-4 centímetros de forma generalizada en el prelitoral de Tarragona y de Barcelona, así como en comarcas de Lleida, pero que en puntos como en Santa Coloma de Queralt (Tarragona) el grueso ha alcanzado los 10 centímetros.

De cara a la tarde, el frente de precipitación se restringirá en el puntos del prelitoral de Tarragona y Barcelona, comarcas de la Catalunya central y también en zonas del interior de Girona, y el episodio de nieve finalizará de cara a este martes, día de Reyes, que estará principalmente marcado por el frío intenso.

En cuanto a la posibilidad de que nieve en la capital catalana, Segalà ha indicado que el aviso por cotas bajas ya está activado en esta zona, por lo que ha afirmado que sí que se podrían ver algunos copos de nieve, sobre todo en la zona alta: "Podría nevar de forma ligera e incluso enharinar un poco el suelo".

FRÍO INTENSO

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha añadido que se mantienen activos los avisos por frío, nieve y oleaje (especialmente en zonas de la Costa Brava en Girona) hasta finales de esta semana, ya que las temperaturas descenderán de forma brusca durante las últimas horas de este lunes y las primeras de este martes.

En este sentido, Segalà ha explicado que se esperan temperaturas mínimas ligeramente por debajo de los 0 grados en cualquier punto del litoral catalán, cuyos valores se situarán cerca de los -3 y -8 grados en la Catalunya central y en zonas del Pirineo serán de hasta -10.

Por ello, Solé ha pedido a la ciudadanía que mantenga la vigilancia de cara a la movilidad por carreteras, pero también a pie, ya que las heladas pueden provocar diversos incidentes, si bien ha sugerido informarse a través de los canales oficiales.

De cara a las Cabalgatas de los Reyes Magos previstas para este lunes, Solé ha asegurado que "llegarán con normalidad" a todos los puntos del territorio catalán, ya que está todo coordinado y los avisos están activos ante la llegada de una masa de frío intenso.

"Sobre todo de cara a las Cabalgatas, ir bien abrigado y tener mucho cuidado. Si ya habitualmente pedimos que la gente no suba a sitios donde pueda caer o que cuando los niños recojan los caramelos delante de los vehículos, pues si hay un poco de lluvia o nieve, se tendrá que ir con más cuidado", ha concluido.