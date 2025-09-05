Niubó ve "muy difícil plantearse" la petición de sindicatos de aumentar el sueldo de docentes

Archivo - La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Aboga por reforzar resultados y atender la diversidad ante una escuela con "más complejidad"

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha considerado que "en estos momentos es muy difícil plantearse" la petición de sindicatos educativos de recuperar el 25% del poder adquisitivo de los docentes y aumentar su sueldo, en el contexto de prórroga de Presupuestos.

Lo ha dicho este viernes en una entrevista de 'Els Matins' de TV3, recogida por Europa Press, tras ser preguntada por esta reclamación, y, según ella, hay otros elementos, más allá de la retribución directa, que se pueden trabajar.

Por otro lado, ha afirmado que el objetivo del departamento para este nuevo curso 2025-2026, que comienza este lunes 8 de septiembre, es reforzar los resultados educativos y atender la diversidad en el aula ante una escuela cada vez con "más complejidad".

Ha insistido en poner el foco en mejorar los resultados de las pruebas PISA y ha señalado que durante unos años la "acción política no iba destinada a mejorar los resultados".

Niubó confía en que el trabajo que está haciendo el departamento, con los programas de refuerzo de comprensión lectora y matemáticas, revertirá en "una mejora de resultados": en matemáticas este cursos más de 800 centros tendrán este refuerzo y más de 500 en el ámbito de la comprensión lectora.

ACOMPAÑAMIENTO Y DIVERSIDAD

Además, ha añadido que se reforzará el acompañamiento al centro educativo: "Como somos conscientes de esta diversidad en el aula, tenemos que poner los recursos para que el tutor, que a veces está solo en el aula, tenga refuerzo", y, por ejemplo, ha señalado que se han doblado los SIEI (apoyo intensivo de escolarización inclusiva).

Para ella, las escuelas reflejan la realidad de la sociedad en cuanto a diversidad, con alumnos con necesidades educativas especiales --reivindica que actualmente hay más detección de trastornos y dificultades de aprendizaje--, así como un "importante porcentaje" de inmigración y más movilidad durante el curso.

"Esto implica más complejidad a la hora de atender al alumnado y el conjunto del grupo. Tenemos que poner recursos porque nos jugamos la igualdad de oportunidades", y asegura que el personal de apoyo más especializado ya se está incorporando para atender a la diversidad.

FORMACIÓN E INVERSIÓN

Por otro lado, afirma que con la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat se está trabajando tanto la formación inicial como la formación permanente al profesorado: "Necesitamos mós contenidos y gestión".

Sobre la Ley de Educación de Catalunya (LEC) que prevé una inversión en educación del 6% del PIB, Niubó señala que se está cerca del 4% pero "en todo caso" no se está en el 6, y añade que hubo unos años de desinversión muy importante, dice textualmente, y que se están mejorando los recursos ante una escuela cada vez más compleja.

CATALÁN

Preguntada por la sentencia del Tribunal Constitucional del 25% de castellano, de la que todavía se está pendiente, Niubó ha reivindicado la normativa catalana sobre el catalán en la escuela, porque dice que su objetivo es que al final de la escolarización obligatoria los niños "dominen plenamente oral y escrito el catalán y el castellano", además de si se puede una lengua extranjera.

"Me parece que esta ley establece las bases de lo que es nuestro sistema. Lo que esperamos es que el Tribunal Constitucional valide esta ley. Si el decreto de ley, por lo que sea, no tirara adelante, lo que haríamos es desplegar plenamente esta ley y, evidentemente, buscaríamos el mismo o ampliar el consenso que tuvo en su momento la ley", ha zanjado.