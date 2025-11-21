Nogueras (Junts) sobre la politización de la justicia: "No es un problema solo de la derecha"

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha afirmado este viernes que la supuesta politización de la justicia no es un problema "solo" de la derecha, sino de los partidos españoles, y cree que la politización se perpetuará toda la vida si no hay cambios estructurales, textualmente.

"Muchos años lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo los ciudadanos de Catalunya, mientras todos estos que ahora se quejan y lloran callaron, y no sólo callaron, sino que lo avalaron y permitieron", ha dicho en una entrevista en 'La 2 Cat' recogida por Europa Press tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Sobre la ruptura con el PSOE, ha asegurado que no están negociando "nada" con el Gobierno y ha acusado tanto a socialistas como a Sumar de, en sus palabras, alimentar el relato del 'no pasa nada'.

"Montero está muy equivocada si cree que nosotros hacemos política pensando en la situación personal de uno de nosotros. El presidente Puigdemont nunca lo ha hecho ni lo hará nunca, condicionar su situación personal a la política", ha dicho.

Ha criticado que después de un año de negociaciones entre ERC y PSOE no hay "ningún" sistema de financiación y ha considerado que tampoco se incluirá en él el principio de ordinalidad.