El notariado y Banco Sabadell digitalizan las pólizas mercantiles vía Sede Electrónica Notarial - BANCO SABADELL

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Notariado (CGN) y Banco Sabadell han suscrito un convenio para digitalizar las pólizas mercantiles no hipotecarias a través de la Sede Electrónica Notarial (SEN), "facilitando el envío, la gestión y la firma" de estas, informan en un comunicado este jueves.

Con este acuerdo, Sabadell Digital y el Centro Tecnológico del Notariado, responsable de la plataforma tecnológica del Notariado, "trabajarán conjuntamente para garantizar un intercambio de documentos ágil, seguro y plenamente trazable".

En virtud de este convenio, con una vigencia de 3 años prorrogables, Banco Sabadell podrá remitir a las notarías la documentación necesaria para la formalización de pólizas mercantiles, integrándose en el sistema de Gestión de Firma de Pólizas, ubicado en el Portal de la Banca y habilitada en la SEN.

Gracias a esta integración, la entidad financiera "transmitirá de forma automática y segura los documentos en formato electrónico, que serán gestionados por las notarías desde la plataforma".

El sistema permite la validación de datos por parte del notario, la incorporación inmediata de las pólizas firmadas al sistema interno del banco y una comunicación "continua, fluida y trazable" entre notaría y entidad, con el objetivo de facilitar la resolución de cualquier incidencia durante el proceso.