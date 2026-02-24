Los notarios lanzan un portal de la vivienda con "precios reales" del mercado en Catalunya

Presentación del portal inmobiliario. - COLEGIO DE NOTARIOS

Las compras de extranjeros pasan del 6,6% en 2007 al 20,82% en 2025 BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Notarial de Catalunya (CNC) ha presentado este martes el Portal Estadístico del Notariado, una plataforma gratuita y abierta a toda la ciudadanía con "precios reales" sobre vivienda basados en escrituras notariales, según la cual, en Catalunya el precio medio de la vivienda plurifamiliar alcanzó en 2025 los 2.628 euros/m2, un 10% más que en 2024, informa la entidad en un comunicado.

"El objetivo de esta plataforma es contribuir desde el notariado a un mercado inmobiliario más transparente, proporcionando datos detallados y rigurosos para tomar con garantías una decisión tan importante como la compraventa de una vivienda", ha asegurado el decano José Alberto Marín durante la presentación.

El acto ha sido inaugurado por el secretario general de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Jordi Terrades, quien ha destacado que la herramienta "es clave para abordar el problema de la vivienda" y ha asegurado que el Govern trabaja para aplicar soluciones efectivas a un problema estructural, tanto en Catalunya como en la UE.

El portal de la vivienda se nutre de información anonimizada contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, la gran base de datos del notariado, "segunda más grande en España", y que cuenta con más de 170 millones de documentos.

Por su parte, el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Albert Martínez Lacambra, ha presentado un estudio sobre el mercado de la vivienda en Catalunya en el período 2007-2025 en el que se constata que el precio medio euro/m2 de la vivienda plurifamiliar -pisos nuevos y de segunda mano- casi ha recuperado los niveles del momento de la burbuja.

Después de un descenso acumulado entre 2007 y 2013 -con caídas superiores al 48%- el precio medio por metro cuadrado se sitúa en 2.628 euros/m2, lo que supone un incremento cercano al 70% desde los mínimos de 2013.

El volumen de compraventas de pisos en Catalunya también confirma una fase de crecimiento: 91.430 operaciones en 2025, superando las registradas en 2007 (89.643).

La provincia de Barcelona es el mercado más caro, alcanzando en 2025 un precio medio de los pisos de 3.017 euros/m2, valores todavía inferiores a 2007, cuando se pagaban 3.451 euros/m2 y que supone un incremento de más del 9% respecto a 2024.

"RÉCORD HISTÓRICO" EN BARCELONA

En Barcelona ciudad el precio medio a finales del año pasado era de 4.587euro/m2, un "récord histórico" superando en un 5,5% los valores de 2007 y un 10,8% de aumento respecto a 2024; Girona se consolida como el segundo mercado más caro, con precios en 2025 que alcanzan 2.387euro/m2 en la capital, lo que supone un 91,6% más que en 2013 y un 8,1% más que en 2024.

Los precios de los pisos en la provincia y ciudad de Tarragona son los que más han subido en el último año, un incremento del 13,5%, alcanzando los 1.589euro/m2 en la provincia y un 14% más en la capital, hasta los 1.632euro/m2 en 2025.

Lleida tiene los precios más reducidos, pero también registra aumentos progresivos, alcanzando en la ciudad los 1.307euro/m2, un incremento del 10,4% respecto a 2024.

Las adquisiciones de compradores extranjeros en Catalunya se han incrementado "notablemente", pasando del 6,6% en 2007 al 20,82% en 2025, mientras que la presencia de los jóvenes en el mercado se ha reducido de forma drástica: en 2007 los compradores de 18 a 30 años representaban el 24,75% del total y en 2025 esta cifra baja hasta el 12,84%, estando esta cifra por encima de la media española.