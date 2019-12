La nueva campaña de recogida selectiva de residuos del Govern urge que reciclar "no es una opción"

Publicado 19/12/2019 13:47:32 CET

La iniciativa 'Reciclem bé. Separem bé.' busca una separación eficiente de los residuos

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha presentado este jueves la nueva campaña de recogida selectiva de residuos bajo el lema 'Reciclem bé. Separem bé', que insta a la ciudadanía, empresas e instituciones a reciclar más y mejor ante "la urgencia de la emergencia climática".

Acompañado del director de la Agència de Residus de Catalunya (Arc), Josep Maria Tost, Calvet ha apuntado que, "si bien hay una parte de la ciudadanía que hace un esfuerzo para separar los residuos, no es suficiente y tiene que ser responsabilidad de todos".

En este sentido, la campaña, que ha tenido un coste de 2 millones de euros, señala que el contenedor gris no puede ser el container de la gente que no separa los residuos y el conseller ha insistido que "reciclar no puede ser una opción, es un hábito que necesita la corresponsabilidad de todos".

La recogida puerta a puerta es otra de las iniciativas que se ha reforzado para conseguir el 50% que marca la cuota de recogida selectiva, con 200 municipios que han contado con el servicio este 2019 y una estimación de 270 de cara al 2020.

Tost ha explicado que, además de los medios tradicionales, esta también es una campaña multimedia que se verá representada en nuevos medios porque la forma de comunicarse ha cambiado de formato, con una estimación de conseguir 14,7% millones de impresiones online.

CIFRAS 2018

"Reciclar es aprovechar recursos y evitar extraer nuevos recursos de la naturaleza", ha explicado Calvet que ha presentado las cifras de recogida de residuos en Catalunya el 2018, y las ha relacionado con los límites establecidos por la Unión Europea en esta materia.

La recogida selectiva el año pasado fue del 42%, ocho puntos por debajo de lo que exige la institución europea, que reclama un 50% a partir de 2020, una cifra que, según el conseller, "pone de manifiesto el trabajo pendiente de la ciudadanía, empresas e instituciones".

También ha destacado que la fracción de resto representó el 58% de los residuos municipales generados, un 35% de los cuales se destinó a vertederos, mientras que la UE estipula que para 2035 no se podrán destinar a depósitos controlados más del 10% de los residuos.

Calvet también ha explicado que la fracción de orgánica ha aumentado un 5,5%, los envases ligeros han experimentado una subida de hasta el 10%, y los sistemas integrados también han incrementado: los envases de los contenedores amarillo (plásticos, latas y brics) y azul (cartón) han crecido un 7% y el vidrio un 6%.

Finalmente, el conseller también ha explicado que con la recogida selectiva en 2018 se evitó la emisión de 500.000 toneladas de gases con efecto invernadero, un hecho que ha celebrado porque "con el reciclaje se lucha contra el cambio climático".