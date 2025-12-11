El nuevo Inuncat incluye avisos de inundación repentina por desbordamiento con 3 horas de antelación

Archivo - Crecida del río Besós, a 29 de abril de 2024, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha acordado este jueves revisar el Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat), sin actualizar desde el año 2015, en el que se incorporará avisos de peligro para prever inundaciones repentinas por el desbordamiento de cursos fluviales pequeños y medianos con 3 horas de antelación, informa en un comunicado.

Así lo ha acordado la comisión plenaria de Protecció Civil, que ha contado con la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany; el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero y la directora del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Anna Fontquerni, entre otras agencias.

Este nuevo umbral de "intensidad acumulada" será de tres horas y servirá para identificar episodios de precipitación persistente que pueden acumular importantes cantidades de agua en poco tiempo, con el objetivo de prever inundaciones repentinas que causan considerables daños.

Los valores fijados son de 60 l/m2 para el umbral bajo y 90 l/m2 para el alto, y está previsto que esta incorporación conviva con los dos ya existentes, que regulan el umbral de lluvia en 30 minutos y el de 24 horas.

OBLIGADOS O RECOMENDADOS

El nuevo plan revisado también obligará o recomendará a todos los municipios catalanes a tener un plan de previsión y actuación en caso de inundaciones, y para ello se han establecido cuatro niveles de riesgo: bajo (58), moderado (233), alto (362) y muy alto (294).

Así, un total de 656 municipios de Catalunya (el 69% del total) estarán obligados a contar con un plan ante inundaciones, una cifra que supone un incremento del 26% respecto a los 521 actuales y que equivalía al 55% de los municipios catalanes.

Por otro lado, 291 (un 31% del total) corresponden a municipios a los que se recomienda elaborar el plan municipal de protección civil por peligro de inundaciones, un incremento del 21% respecto a los 241 actuales, que equivalía al 25%.

ESTRUCTURA OPERATIVA

En el ámbito de la estructura organizativa de respuesta también se han contemplado mejoras tanto para los grupos de actuación (operativa y mando sobre el terreno), como los comités de emergencias (dirección y coordinación general).

De hecho, en el marco de las mejoras del comité de emergencias, se prevé la delegación de urgencia de la dirección del plan Inuncat, que corresponderá a la consellera de Interior para poder aplicar medidas de protección a la población de forma urgente cuando sea necesario, y también se establece el carácter de órgano colegiado del Consejo Asesor y del Comité Técnico de Seguimiento de Riesgo de Inundaciones.

Además, se reforzará la figura de este último comité como órgano técnico adscrito al Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) para dar apoyo a la dirección del plan en la valoración de los elementos de riesgo y la toma de decisiones.

Por otro lado, se incorporarán estructuras de coordinación territorial de los organismos de la Generalitat para facilitar la identificación de impactos y prioridades en el territorio y canalizarlas hacia la dirección del plan, y también se prevé un grupo de Asesoramiento Jurídico, para valorar jurídicamente las propuestas de restricciones aplicadas.

Por último, el nuevo Inuncat incorporará la unidad de mando en el escenario de simultaneidad para optimizar las actuaciones operativas sobre el terreno cuando sean necesarios diversos centros de mando avanzados (CCA).

TOMA DE DECISIONES

En cuanto a la fase operativa del plan, se mejorarán los procesos de toma de decisiones de medidas de protección de la población, especialmente de carácter preventivo, pero también las de emregencia en caso de afectaciones y para ello se contemplan diversos cambios.

Por ejemplo, el refuerzo de los procesos de previsión y vigilancia hidrometeorológica con la concreción del contenido de los avisos, así como la revisión y mejora de los criterios para poner en marcha las diferentes fases del plan Inuncat.

Además, se establecerá el procedimiento de activación formal del plan, se mejorarán las actuaciones a desarrollar en cada una de sus fases y se incorporarán las alertas de Protecció Civil a la población y sus criterios para enviarlas.

Finalmente, se ampliarán las medidas de protección de la población y se especificará el flujo de decisiones y los responsables de realizar la propuesta de las medidas y de determinar su aplicación en cada caso.